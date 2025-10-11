Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе

Рейтинг@Mail.ru
08:48 11.10.2025 (обновлено: 09:58 11.10.2025)
россия, кндр (северная корея), в мире, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР основаны на крепкой юридической основе - на союзническом договоре, связи двух стран будут базироваться на нем, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Зампред Совбеза РФ во главе делегации "Единой России" посетил КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.
"Теперь наши отношения основаны на крепкой юридической основе - на союзническом договоре. И мы исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем", - сказал Медведев в ходе встречи с лидером КНДР.
Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".
