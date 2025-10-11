Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР основаны на крепкой юридической основе - на союзническом договоре, связи двух стран будут базироваться на нем, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.