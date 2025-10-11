https://ria.ru/20251011/medvedev-2047669040.html
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе
Отношения России и КНДР основаны на крепкой юридической основе - на союзническом договоре, связи двух стран будут базироваться на нем, заявил замглавы Совбеза... РИА Новости, 11.10.2025
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе
Медведев рассказал, на чем основаны отношения России и КНДР. Главное