Рейтинг@Mail.ru
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 11.10.2025 (обновлено: 08:59 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668724.html
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР
Россия намерена неуклонно исполнять обязательства договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:42:00+03:00
2025-10-11T08:59:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
в мире
дмитрий медведев
ким чен ын
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047669040.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), в мире, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР

Медведев высказался об обязательствах России по договору с КНДР. Главное

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия намерена неуклонно исполнять обязательства договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с Ким Чен Ыном.
Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР. В ходе переговоров зампред Совбеза РФ отметил, что отношения РФ и КНДР основаны на крепкой юридической основе – на договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Мы исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем, неуклонно исполняя обязательства, вытекающие из этого договора", - сказал Медведев.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе
08:48
 
РоссияКНДР (Северная Корея)В миреДмитрий МедведевКим Чен ЫнЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала