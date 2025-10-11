https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668724.html
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР
Россия намерена неуклонно исполнять обязательства договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы... РИА Новости, 11.10.2025
россия, кндр (северная корея), в мире, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия
