Медведев: героизм воинов КНДР, защищавших российскую землю, скрепил народы - РИА Новости, 11.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 11.10.2025 (обновлено: 08:55 11.10.2025)
Медведев: героизм воинов КНДР, защищавших российскую землю, скрепил народы
Медведев: героизм воинов КНДР, защищавших российскую землю, скрепил народы

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Помощь и героизм воинов КНДР, защищавших землю России в Курской области, скрепили народы, этот подвиг вошел в сокровищницу отношений двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Пхеньян. Он заявил, что для России исключительно важной является позиция КНДР по поводу СВО.
"В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю (в Курской области - ред.), пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений", - сказал Медведев на встрече в Пхеньяне.
