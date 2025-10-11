Медведев: героизм воинов КНДР, защищавших российскую землю, скрепил народы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Помощь и героизм воинов КНДР, защищавших землю России в Курской области, скрепили народы, этот подвиг вошел в сокровищницу отношений двух стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.