Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России исключительно важной является позиция КНДР по поводу СВО. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:38:00+03:00
2025-10-11T08:38:00+03:00
2025-10-11T08:49:00+03:00
