08:36 11.10.2025 (обновлено: 08:46 11.10.2025)
Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений
Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений
Москва ценит решения лидера КНДР Ким Чен Ына по развитию отношений с Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.10.2025
Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений

Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва ценит решения лидера КНДР Ким Чен Ына по развитию отношений с Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Пхеньян. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР.
"Мы ценим те решения, которые были приняты Вами по поводу развития этих отношений", - сказал Медведев на встрече в Пхеньяне.
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
