Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений
Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений
Москва ценит решения лидера КНДР Ким Чен Ына по развитию отношений с Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:36:00+03:00
2025-10-11T08:36:00+03:00
2025-10-11T08:46:00+03:00
