Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР
Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2025
Медведев рассказал, какое значение отношения России и КНДР имеют для Путина