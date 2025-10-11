Рейтинг@Mail.ru
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР - РИА Новости, 11.10.2025
08:33 11.10.2025 (обновлено: 08:43 11.10.2025)
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР
Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:33:00+03:00
2025-10-11T08:43:00+03:00
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР

Медведев рассказал, какое значение отношения России и КНДР имеют для Путина

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
08:38
"Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев на встрече.
Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев: героизм воинов КНДР, защищавших российскую землю, скрепил народы
08:40
 
РоссияКНДР (Северная Корея)В миреЕдиная РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
