Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину
09:05 11.10.2025
Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын рассматривают архивные фотографии и документы во время встречи в Пхеньяне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын рассматривают архивные фотографии и документы во время встречи в Пхеньяне
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну архивное письмо бывшего руководителя КНДР Ким Ир Сена лидеру СССР Иосифу Сталину, соответствующие кадры Медведев опубликовал в соцсетях.
Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Пхеньян, передал архивные материалы об истории двух стран.
"Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину", - сказал Медведев Ким Чен Ыну, показывая на один из архивных файлов.
На кадрах видно, что российская делегация передала около 10 документов. Один из них, по словам Медведева, датирован 1956 годом.
"Это (Анастас) Микоян и другие наши руководители, (Вячеслав) Молотов соответственно", - рассказал зампред Совбеза РФ, передавая очередной файл.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.
ПхеньянРоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий МедведевКим Чен ЫнКим Ир СенЕдиная РоссияВ мире
 
 
