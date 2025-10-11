Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил изменения и благоустройство Пхеньяна в последние годы, подчеркнув, что столица страны выглядит очень красивой.