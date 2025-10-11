Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна
09:00 11.10.2025 (обновлено: 09:56 11.10.2025)
Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна
Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна
Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил изменения и благоустройство Пхеньяна в... РИА Новости, 11.10.2025
дмитрий медведев
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
в мире
единая россия
дмитрий медведев, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), пхеньян, в мире, единая россия
Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, В мире, Единая Россия
Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна

Медведев отметил изменения и благоустройство Пхеньяна в последние годы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил изменения и благоустройство Пхеньяна в последние годы, подчеркнув, что столица страны выглядит очень красивой.
Медведев во главе делегации "Единой России" посетил КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю годовщины основания ТПК.
"Вы только что спросили меня, когда я в последний раз был в Пхеньяне, это было 25 лет назад. Хотел бы вас поздравить с тем, что столица сейчас выглядит очень красивой. Видны изменения, которые произошли в последние годы, видно благоустройство, с чем хочу поздравить и Вас, и весь корейский народ", - обратился Медведев к лидеру КНДР.
Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".
Дмитрий МедведевКим Чен ЫнРоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянВ миреЕдиная Россия
 
 
