https://ria.ru/20251011/medvedev--2047669460.html
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК
Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поздравил его и весь корейский народ с 80-летием... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:52:00+03:00
2025-10-11T08:52:00+03:00
2025-10-11T08:52:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
дмитрий медведев
ким чен ын
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_ec7a5f0d02806444c812804a5f7759f2.jpg
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668432.html
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668181.html
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba9b663ae6baa49e108fd62962577418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), россия, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия, в мире
КНДР (Северная Корея), Россия, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия, В мире
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК
Медведев на встрече с Ким Чен Ыном поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК