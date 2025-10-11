Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/medvedev--2047669460.html
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК - РИА Новости, 11.10.2025
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК
Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поздравил его и весь корейский народ с 80-летием... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:52:00+03:00
2025-10-11T08:52:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
дмитрий медведев
ким чен ын
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_ec7a5f0d02806444c812804a5f7759f2.jpg
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668432.html
https://ria.ru/20251011/medvedev-2047668181.html
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047360472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba9b663ae6baa49e108fd62962577418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия, в мире
КНДР (Северная Корея), Россия, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия, В мире
Медведев поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК

Медведев на встрече с Ким Чен Ыном поздравил КНДР с 80-летием основания ТПК

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на Торжественном собрании по случаи 80-летия создания Трудовой партии Кореи и на художественно-гимнастическом представлении на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне
Дмитрий Медведев на Торжественном собрании по случаи 80-летия создания Трудовой партии Кореи и на художественно-гимнастическом представлении на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев на Торжественном собрании по случаи 80-летия создания Трудовой партии Кореи и на художественно-гимнастическом представлении на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поздравил его и весь корейский народ с 80-летием создания Трудовой партии Кореи (ТПК).
Медведев во главе делегации "Единой России" посетил КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю годовщины основания ТПК.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
08:38
"Я от имени нашей делегации хочу выразить Вам признательность за приглашение на торжества по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Для нас было большой радостью присутствовать вчера на торжествах по случаю годовщины. И от имени российского государства и партии "Единая Россия" еще раз хочу поздравить Вас лично и весь корейский народ с этим знаменательным событием", - сказал Медведев в ходе встречи.
Кадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев: Москва ценит решения Ким Чен Ына по развитию отношений
08:36
 
КНДР (Северная Корея)РоссияДмитрий МедведевКим Чен ЫнЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала