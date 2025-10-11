https://ria.ru/20251011/matpomosch-2047671137.html
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя
Сенатор Айрат Гибатдинов разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить с 4 тысяч до 80 тысяч рублей материальную
россия
В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить с 4 тысяч до 80 тысяч рублей материальную помощь от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается увеличить размер доходов, не подлежащих налогообложению и обложению страховыми взносами с 4 тысяч рублей до 80 тысяч…. (рублей - ред.). В указанные доходы, в том числе, входит сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту", - говорится в пояснительной записке к инициативе, текст которой также имеется в распоряжении агентства.
Сенатор также отметил, что указанная сумма увеличивалась лишь в 2005 году, когда МРОТ составлял 800 рублей. Таким образом, подчеркивается в документе, сумма выплат составляла 5 МРОТ.
"С 1 января 2026 года указанная сумма будет составлять лишь 15% МРОТ. Положениями законопроекта предлагается увеличить указанную сумму до 3 МРОТ с 1 января 2026 года", - добавил автор законопроекта.