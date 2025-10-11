Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения Израиля и ХАМАС
18:57 11.10.2025 (обновлено: 18:58 11.10.2025)
СМИ: Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения Израиля и ХАМАС
в мире
франция
египет
израиль
дональд трамп
эммануэль макрон
хамас
франция
египет
израиль
в мире, франция, египет, израиль, дональд трамп, эммануэль макрон, хамас
В мире, Франция, Египет, Израиль, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ХАМАС
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник посетит Египет в знак поддержки соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"По этому случаю глава государства (Макрон - ред.) выразит свою полную поддержку реализации соглашения, знаменующего собой первую фазу плана, разработанного президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, Катаром, Египтом и Турцией, и направленного на установление постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников и обеспечение полного возобновления гумпомощи Газе", - цитирует телеканал комментарий Елисейского дворца.
В комментарии отмечается, что визит подтвердит готовность Франции и ее партнеров к мирному урегулированию палестинско-израильского конфликта и приверженность усилиям по обеспечению стабильного будущего для региона.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Канцлер Германии посетит Египет
Вчера, 14:25
 
