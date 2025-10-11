"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Париже прошла масштабная демонстрация за отставку президента Эммануэля Макрона, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Колонна демонстрантов стартовала с бульвара Монпарнас в шестом округе французской столицы. Участники потребовали выхода страны из Евросоюза и НАТО. На опубликованных политиком кадрах видно скандирующую толпу, в первом ряду демонстранты держат большой баннер со словом "отставка".
Накануне французское правительство сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Лекорню премьером страны и поручил ему сформировать правительство.
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он пробыл всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона о проведении финальных консультаций с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка премьер-министра ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню — премьер Франсуа Байру подал в отставку, когда депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
