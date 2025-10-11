"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей

Колонна демонстрантов стартовала с бульвара Монпарнас в шестом округе французской столицы. Участники потребовали выхода страны из Евросоюза и НАТО. На опубликованных политиком кадрах видно скандирующую толпу, в первом ряду демонстранты держат большой баннер со словом "отставка".

Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он пробыл всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона о проведении финальных консультаций с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.