Рейтинг@Mail.ru
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 11.10.2025 (обновлено: 21:36 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/makron-2047717586.html
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей - РИА Новости, 11.10.2025
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
В Париже прошла масштабная демонстрация за отставку президента Эммануэля Макрона, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:24:00+03:00
2025-10-11T21:36:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
флориан филиппо
франсуа байру
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047715569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44196d921ad5cc3aa43224860e5c2df2.jpg
https://ria.ru/20251010/makron-2047582007.html
https://ria.ru/20251009/frantsiya-2047183275.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста в Париже
Акция протеста в Париже
2025-10-11T18:24
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047715569_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7510c34e9f5834c7603160c8ddeb912f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, флориан филиппо, франсуа байру, патриот
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Франсуа Байру, Патриот
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей

В Париже прошла демонстрация за отставку Макрона. Подробности

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Париже прошла масштабная демонстрация за отставку президента Эммануэля Макрона, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Невероятное количество флагов развевается над Парижем: тысячи и тысячи жителей Франции скандируют: "Макрон, уходи!"написал он, выложив видео с акции протеста.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен
10 октября, 17:34
Колонна демонстрантов стартовала с бульвара Монпарнас в шестом округе французской столицы. Участники потребовали выхода страны из Евросоюза и НАТО. На опубликованных политиком кадрах видно скандирующую толпу, в первом ряду демонстранты держат большой баннер со словом "отставка".
Накануне французское правительство сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Лекорню премьером страны и поручил ему сформировать правительство.
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он пробыл всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона о проведении финальных консультаций с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка премьер-министра ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню — премьер Франсуа Байру подал в отставку, когда депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
9 октября, 04:06
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронФлориан ФилиппоФрансуа БайруПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала