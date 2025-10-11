В Генштабе Мадагаскара призвали к диалогу на фоне продвижения протестующих

"Дивизионный генерал, начальник генштаба сухопутных войск Джоселин Ракутусун призывает все жизнеспособные силы начать обсуждения. По его словам, нет никакого смысла в продолжении столкновений, и было бы предпочтительнее продвигать диалог. Он также призывает население защищать общее имущество", - говорится в сообщении портала.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.