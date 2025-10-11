https://ria.ru/20251011/madagaskar-2047725812.html
В Генштабе Мадагаскара призвали к диалогу на фоне продвижения протестующих
В Генштабе Мадагаскара призвали к диалогу на фоне продвижения протестующих
В Генштабе Мадагаскара призвали к диалогу на фоне продвижения протестующих
Начальник генштаба сухопутных войск Мадагаскара Джоселин Ракутусун призвал к диалогу на фоне продвижения протестующих в Антананариву и их поддержки со стороны...
2025-10-11
2025-10-11T20:10:00+03:00
2025-10-11T20:10:00+03:00
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Начальник генштаба сухопутных войск Мадагаскара Джоселин Ракутусун призвал к диалогу на фоне продвижения протестующих в Антананариву и их поддержки со стороны части военных, сообщает портал Orange Actu
.
В субботу журнал Jeune Afrique со ссылкой на своего корреспондента объявил, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против приказов открывать огонь по демонстрантам, и толпе протестующих удалось пройти на имеющую символическое значение площадь 13 мая в Антананариву
, где с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей.
"Дивизионный генерал, начальник генштаба сухопутных войск Джоселин Ракутусун призывает все жизнеспособные силы начать обсуждения. По его словам, нет никакого смысла в продолжении столкновений, и было бы предпочтительнее продвигать диалог. Он также призывает население защищать общее имущество", - говорится в сообщении портала.
Согласно агентству Франс Пресс, после призыва CAPSAT отказаться от выполнения приказов стрелять по протестующим несколько групп солдат армии Мадагаскара
присоединились к тысячам демонстрантов в столице.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН
, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.