Аналитик раскритиковала присуждение Нобелевской премии мира Мачадо - РИА Новости, 11.10.2025
11:16 11.10.2025
Аналитик раскритиковала присуждение Нобелевской премии мира Мачадо
Аналитик раскритиковала присуждение Нобелевской премии мира Мачадо - РИА Новости, 11.10.2025
Аналитик раскритиковала присуждение Нобелевской премии мира Мачадо
Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо выглядит почти абсурдно, эта так называемая лидер венесуэльской оппозиции даже не может сплотить ее... РИА Новости, 11.10.2025
в мире, аргентина, дональд трамп, нобелевская премия
В мире, Аргентина, Дональд Трамп, Нобелевская премия
Аналитик раскритиковала присуждение Нобелевской премии мира Мачадо

Ламеса назвала присуждение Нобелевской премии мира Мачадо абсурдом

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо выглядит почти абсурдно, эта так называемая лидер венесуэльской оппозиции даже не может сплотить ее вокруг себя, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
"Тот факт, что именно Мария Корина Мачадо получила премию, представляет собой почти абсурдную ситуацию, поскольку, по сути, в данный момент этот так называемый лидер венесуэльской оппозиции даже не может сплотить вокруг себя всю оппозицию", - отметил эксперт.
В качестве примера Ламеса привел слова некогда противника боливарианского правительства Энрике Каприлеса Радонски, который упрекнул Мачадо в том, что она считает себя вправе указывать венесуэльцам, что делать и как голосовать, когда её нет в стране.
"Таким образом, безрассудство в отношении присуждения премии с явной политической подоплекой, возможно, ещё раз демонстрирует несерьёзность не только этой премии, но и всего комитета, который не отмечает законные и искренние усилия по достижению мира, а скорее, поощряет политические взгляды, которые ему более-менее симпатичны", - сказал Ламеса.
"Я думаю, что президент Дональд Трамп должен преодолеть свою одержимость этой наградой, потому что, честно говоря, на данный момент получение этой награды является скорее позором, чем источником гордости", - добавил эксперт.
Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена Мачадо с формулировкой "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Трамп также был номинирован, но награды не получил, в Белом доме уже заявили, что политика для Нобелевского комитета важнее самого мира.
Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету, сегодняшний лауреат является очередным доказательством этому, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В миреАргентинаДональд ТрампНобелевская премия
 
 
