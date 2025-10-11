В Лондоне проходит демонстрация в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Десятки тысяч человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины под названием "национальный марш за Палестину", передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы акции - "кампания солидарности с Палестиной" и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия Израилю Великобританией , в том числе "Стоп войне" (Stop the War). Ранее организаторы заявили, что британское правительство "глубоко замешано в зверствах Израиля, так как продает ему оружие и поддерживает военное сотрудничество".

Участники акции начали собираться на Набережной Виктории в центре Лондона в полдень по местному времени (14.00 мск).

Многие демонстранты несут флаги Палестины и плакаты с надписями "стоп геноциду в Газе", "конец осаде", "не морите голодом Газу" и "хватит вооружать Израиль". Некоторые несут транспаранты с требованием немедленного прекращения огня, другие выкрикивают лозунги о том, что "нет мира без справедливости" и "да иудаизму, нет сионизму". Многие участники приехали из разных городов страны на специальных автобусах, в акции участвуют в том числе еврейские группы.

Час спустя демонстранты прошли маршем по набережной, пересекли Вестминстерский мост возле здания парламента, затем направились к мосту Ватерлоо в обратном направлении, после чего намерены дойти до Даунинг-стрит и провести митинг.

После пересечения моста Ватерлоо колонна прошла мимо контрпротеста в поддержку Израиля, участники которого пришли с флагами Израиля в Великобритании. Полиция сформировала между двумя группами кордон и задержала нескольких человек с обеих сторон, вступивших в стычки.

"Небольшая группа контрпротестующих нарушила условия, проведя демонстрацию в месте сбора участников акции протеста "палестинской коалиции". Это привело к потасовке между несколькими участниками двух групп. Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия, чтобы разнять участников акции, произведя небольшое количество арестов", - говорится в сообщении столичной службы полиции в соцсети X.

Глава "кампании солидарности" Бен Джамал в ходе митинга заявил, что марш состоялся, несмотря на начало урегулирования в секторе Газа, так как мирный план президента США Дональда Трампа "не является планом прочного мира", не учитывает "глубинные причины" конфликта и никак не упоминает "право на самоопределение" палестинцев. Он подчеркнул, что марши продолжатся. Субботний митинг стал 32-й "национальной демонстрацией" в поддержку Палестины после обострения палестино-израильского конфликта в 2023 году.

В марше принял участие бывший глава партии лейбористов, а ныне независимый член британского парламента Джереми Корбин . В ходе своего выступления он заявил, что, несмотря на наличие мирного плана, боевые действия продолжаются. По его словам, только за последние 24 часа израильская армия убила 17 мирных палестинцев и ранила 71 человека.

"Это мирное соглашение не принесло мира, и я не верю, что оно может принести долгосрочный мир. Необходимо сделать гораздо больше, так как 55% территории Газы на данный момент все еще находится под контролем Израиля. Они не ушли из Газы, и потребуется гораздо больше усилий, чтобы добиться их полного вывода. Единственный залог постоянного долгосрочного мира - вывести войска Израиля из Газы и Западного берега, прекратить строительство незаконных поселений и предоставить право на возвращение сотням тысяч людей, живущих в лагерях беженцев", - заявил политик.

В ходе митинга организаторы объявили две минуты молчания в память о десятках тысяч палестинцев, погибших в ходе конфликта в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.