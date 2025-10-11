https://ria.ru/20251011/lenta-2047656243.html
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы - РИА Новости, 11.10.2025
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы
Представители "Ленты" назвали незначительным ущерб для компании от серии краж в супермаркетах Москвы, где промышляла организованная группа с детской коляской
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представители "Ленты" назвали незначительным ущерб для компании от серии краж в супермаркетах Москвы, где промышляла организованная группа с детской коляской, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, организованная группа промышляла в супермаркетах "Лента" в сентябре-октябре 2022 года, похитив с помощью детской коляски и сумки-тележки хозтовары, включая кастрюли, и продукты, в том числе детское питание и более 300 бутылок алкоголя. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. Семеро фигурантов приговорены к срокам от 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима, личности еще двоих не установлены.
"Гражданский иск не заявлен", - говорится в документе.
Уточняется, что представители "Ленты" на допросе назвали размер ущерба незначительным для компании и отказались знакомиться с материалами дела и с вещественными доказательствами.