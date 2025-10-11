"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представители "Ленты" назвали незначительным ущерб для компании от серии краж в супермаркетах Москвы, где промышляла организованная группа с детской коляской, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, организованная группа промышляла в супермаркетах "Лента" в сентябре-октябре 2022 года, похитив с помощью детской коляски и сумки-тележки хозтовары, включая кастрюли, и продукты, в том числе детское питание и более 300 бутылок алкоголя. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. Семеро фигурантов приговорены к срокам от 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима, личности еще двоих не установлены.