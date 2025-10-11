Рейтинг@Mail.ru
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/lenta-2047656243.html
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы - РИА Новости, 11.10.2025
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы
Представители "Ленты" назвали незначительным ущерб для компании от серии краж в супермаркетах Москвы, где промышляла организованная группа с детской коляской,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T04:58:00+03:00
2025-10-11T04:58:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/22/1518452265_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_0e73c1b136f9a36b3662ade88e8c700c.jpg
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013156770.html
https://ria.ru/20250714/peterburg-2029060429.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/22/1518452265_222:0:1999:1333_1920x0_80_0_0_ce9b80ade83bec619c2f65057dcbab92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
"Лента" оценила ущерб от серии краж в супермаркетах Москвы

"Лента" отказалась заявлять иски к укравшим товары на детской коляске в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Покупатели в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представители "Ленты" назвали незначительным ущерб для компании от серии краж в супермаркетах Москвы, где промышляла организованная группа с детской коляской, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, организованная группа промышляла в супермаркетах "Лента" в сентябре-октябре 2022 года, похитив с помощью детской коляски и сумки-тележки хозтовары, включая кастрюли, и продукты, в том числе детское питание и более 300 бутылок алкоголя. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. Семеро фигурантов приговорены к срокам от 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима, личности еще двоих не установлены.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц из магазина
24 апреля, 12:30
"Гражданский иск не заявлен", - говорится в документе.
Уточняется, что представители "Ленты" на допросе назвали размер ущерба незначительным для компании и отказались знакомиться с материалами дела и с вещественными доказательствами.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Петербурге дезертира арестовали за попытку кражи из магазина
14 июля, 16:49
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала