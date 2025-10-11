Рейтинг@Mail.ru
Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку - РИА Новости, 11.10.2025
21:03 11.10.2025 (обновлено: 21:34 11.10.2025)
Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку
Повторно назначенный на должность премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку, если "не будут выполнены условия". РИА Новости, 11.10.2025
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку

Лекорню заявил о готовности при необходимости вновь уйти в отставку

© AP Photo / Ludovic Marin/POOLСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin/POOL
Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости. Повторно назначенный на должность премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку, если "не будут выполнены условия".
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он пробыл всего 27 дней. Среди причин ухода он упомянул реакцию оппозиции на его добровольный отказ от конституционного инструмента, позволяющего правительству проталкивать законопроект в обход парламента, а также бескомпромиссную позицию политических партий и некоторые партийные амбиции в связи с будущими президентскими выборами.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню
Вчера, 14:24
"Я подал в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. <...> Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду", — сказал он в интервью изданию Tribune.
По его словам, планируется сформировать "более свободное" правительство, а назначения министров смогут удивить французов. Кроме того, он согласился вновь возглавить французское правительство по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона после заверения, что ему будет предоставлена свобода действий.
Накануне французское правительство сообщило, что Макрон вновь назначил Лекорню премьером страны и поручил ему сформировать правительство. Левая и правая оппозиции сразу заявили о намерении выступить с вотумом недоверия повторно назначенному премьеру.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
СМИ: советники в правительстве Франции стремятся уйти из-за кризиса власти
Вчера, 14:19
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
