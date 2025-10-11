Рейтинг@Mail.ru
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/laureat-2047716789.html
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна - РИА Новости, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу поможет движению "По-нашему", возглавляемому находящимся в Армении под арестом бизнесменом Самвелом... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:18:00+03:00
2025-10-11T18:18:00+03:00
в мире
армения
сша
россия
самвел карапетян
никол пашинян
массачусетский технологический институт
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047716276_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2aa8eb1b6d6b39c4c1e6bd00cde5df56.jpg
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047697080.html
армения
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047716276_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0ce7e3e1b1783ab32d0d675c2750d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, россия, самвел карапетян, никол пашинян, массачусетский технологический институт, facebook, ташир
В мире, Армения, США, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Массачусетский технологический институт, Facebook, Ташир
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна

Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна в Армении

© Getty Images / Anadolu/Costas BaltasДарон Аджемоглу
Дарон Аджемоглу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Costas Baltas
Дарон Аджемоглу . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу поможет движению "По-нашему", возглавляемому находящимся в Армении под арестом бизнесменом Самвелом Карапетяном, в разработке программы экономического развития республики, сообщает координационный совет движения.
Аджемоглу - турецко-американский экономист армянского происхождения. Он является профессором Массачусетского технологического института, членом программы экономического роста Канадского института перспективных исследований, Американской академии искусств и наук, Национальной академии наук США, Турецкой академии наук. В 2024 году Аджемоглу совместно с Саймоном Джонсоном и Джеймсом А. Робинсоном была присуждена Нобелевская премия по экономике "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание". Область его исследований – макроэкономика, политическая экономия, экономика труда, экономика развития, экономическая теория.
"Сегодня лауреат Нобелевской премии 2024 года Дарон Аджемоглу выступил с видеообращением в качестве эксперта и специального докладчика на первом отчетном собрании народного движения "По-нашему". Господин Аджемоглу в качестве советника и эксперта примет участие в работе над программой экономического развития Армении, разрабатываемой движением", - говорится в сообщении.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сторонники предпринимателя, владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
Вчера, 14:21
 
В миреАрменияСШАРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянМассачусетский технологический институтFacebookТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала