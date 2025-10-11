https://ria.ru/20251011/laureat-2047646863.html
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира этого года Мария Корина Мачадо и сказала, что награду заслужил американский лидер, но он не просил передать ему медаль.
Лауреатом в 2025 году стала проходящая по уголовному делу и не появляющаяся на публике лидер несистемной венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, Трамп
неоднократно высказывался, что заслуживает награду. Помимо денежного приза Нобелевская премия - это золотая медаль весом около 200 граммов.
"Человек, которая получила Нобелевскую премию, звонила мне. Сказала, что принимает награду в честь меня, потому что я заслужил ее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Как отметил Трамп, он не стал просить передать ему награду.
"Я не сказал, чтобы она отдала ее мне. Но я думаю, она могла бы", - добавил президент США
