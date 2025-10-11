Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/laureat-2047646863.html
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира этого года Мария Корина Мачадо и сказала, что награду заслужил... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T01:57:00+03:00
2025-10-11T01:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_e1c09b99c7b6acca3e1d00eb5cccfccc.jpg
https://ria.ru/20251011/machado-2047646447.html
https://ria.ru/20251010/premiya-2047635552.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aaaf4937a3aa82dae2f0166c686cb097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо

Трамп заявил, что не стал просить нобелевского лауреата отдать ему награду

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира этого года Мария Корина Мачадо и сказала, что награду заслужил американский лидер, но он не просил передать ему медаль.
Лауреатом в 2025 году стала проходящая по уголовному делу и не появляющаяся на публике лидер несистемной венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, Трамп неоднократно высказывался, что заслуживает награду. Помимо денежного приза Нобелевская премия - это золотая медаль весом около 200 граммов.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила награду Трампу
01:43
"Человек, которая получила Нобелевскую премию, звонила мне. Сказала, что принимает награду в честь меня, потому что я заслужил ее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Как отметил Трамп, он не стал просить передать ему награду.
"Я не сказал, чтобы она отдала ее мне. Но я думаю, она могла бы", - добавил президент США.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира
Вчера, 23:11
 
В миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала