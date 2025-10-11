Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира этого года Мария Корина Мачадо и сказала, что награду заслужил американский лидер, но он не просил передать ему медаль.

Лауреатом в 2025 году стала проходящая по уголовному делу и не появляющаяся на публике лидер несистемной венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, Трамп неоднократно высказывался, что заслуживает награду. Помимо денежного приза Нобелевская премия - это золотая медаль весом около 200 граммов.

"Человек, которая получила Нобелевскую премию, звонила мне. Сказала, что принимает награду в честь меня, потому что я заслужил ее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как отметил Трамп, он не стал просить передать ему награду.