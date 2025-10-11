Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 11.10.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 11.10.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Мужчина получил множественные осколочные и минно-взрывные ранения в курском Беловском районе в результате атаки украинского дрона, его доставляют в больницу,... РИА Новости, 11.10.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

Хинштейн сообщил о ранении мужчины в Беловском районе при атаке дрона ВСУ

КУРСК, 11 окт - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные и минно-взрывные ранения в курском Беловском районе в результате атаки украинского дрона, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в субботу Хинштейн сообщал, что два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе. После глава региона сообщил о гибели водителя грузовика в деревне Бирюковка Большесолдатского района в результате атаки украинского беспилотника.
"Количество пострадавших в приграничье увеличивается. Сегодня от вражеского БПЛА пострадал 41-летний мужчина в Беловском районе. У него минно-взрывные и множественные осколочные ранения. На карете скорой помощи его доставляют в областную больницу: наши врачи сделают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние и поставить на ноги", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
