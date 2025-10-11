https://ria.ru/20251011/kuban-2047712183.html
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных земельных... РИА Новости, 11.10.2025
Главу Крымского района Кубани Леся задержали по подозрению в хищении госземель
КРАСНОДАР, 11 окт — РИА Новости. Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных земельных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Лесь. — Прим. ред.) задержан по подозрению в хищении государственных участков", — сказал собеседник агентства.
Завтра суд изберет ему меру пресечения.
Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин, Федеральное казначейство и Федеральная служба судебных приставов. Межрегиональное территориальное управление Росимущества
в Краснодарском крае
и Республике Адыгее
проходит по делу одновременно истцом и третьим лицом.
Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у главы района прошли обыски.
Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.