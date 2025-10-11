Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2025
17:22 11.10.2025 (обновлено: 19:31 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/kuban-2047712183.html
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2025
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных земельных... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:22:00+03:00
2025-10-11T19:31:00+03:00
происшествия
крымский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250930/vlasov-2045296402.html
крымский район
краснодарский край
происшествия, крымский район, краснодарский край
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник

Главу Крымского района Кубани Леся задержали по подозрению в хищении госземель

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 окт — РИА Новости. Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных земельных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"(Лесь. — Прим. ред.) задержан по подозрению в хищении государственных участков", — сказал собеседник агентства.

Завтра суд изберет ему меру пресечения.
Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин, Федеральное казначейство и Федеральная служба судебных приставов. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгее проходит по делу одновременно истцом и третьим лицом.
Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у главы района прошли обыски.
Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО
30 сентября, 09:28
 
ПроисшествияКрымский районКраснодарский край
 
 
