На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник

КРАСНОДАР, 11 окт — РИА Новости. Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных земельных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "(Лесь. — Прим. ред.) задержан по подозрению в хищении государственных участков", — сказал собеседник агентства.

Завтра суд изберет ему меру пресечения.

Краснодарском крае и Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин, Федеральное казначейство и Федеральная служба судебных приставов. Межрегиональное территориальное управление Росимущества Республике Адыгее проходит по делу одновременно истцом и третьим лицом.

Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у главы района прошли обыски.