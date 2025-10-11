Рейтинг@Mail.ru
Куба не знает о гражданах, участвующих в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2025
22:19 11.10.2025
Куба не знает о гражданах, участвующих в конфликте на Украине
Куба не знает о гражданах, участвующих в конфликте на Украине
Кубинские власти не располагают точной информацией о гражданах республики, участвующих в конфликте на Украине, никого из них не поддерживает государство,... РИА Новости, 11.10.2025
2025
Куба не знает о гражданах, участвующих в конфликте на Украине

Куба не располагает данными о гражданах, участвующих в конфликте на Украине

Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кубинские власти не располагают точной информацией о гражданах республики, участвующих в конфликте на Украине, никого из них не поддерживает государство, заявили в субботу в МИД страны.
"Кубинские власти не располагают точной информацией о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе участвовали или участвуют в военном столкновении в войсках обеих сторон. Однако неопровержим тот факт, что никто из этих граждан в своих действиях не располагает поддержкой, обещаниями или согласием со стороны кубинского государства", - говорится в сообщении, размещенном на сайта министерства.
За период с 2023 года по 2025 год на рассмотрение кубинских судов было представлено девять уголовных дел против 40 обвиняемых за преступление, состоящее в наемничестве, сообщили в МИД.
"В восьми случаях состоялись судебные заседания, из них по пяти уголовным делам был вынесен приговор 26 обвиняемым с назначением мер наказания от пяти до 14 лет лишения свободы. Три процесса находятся в ожидании приговора суда и одно дело находится в процессе назначения судебного разбирательства", - заявили в министерстве.
В подавляющем большинстве случаев вербовка происходит из-за рубежа и среди кубинцев, которые проживают или временно находятся в разных странах, уточнили в ведомстве. Этим занимаются организации, не имеющие никакого отношения к кубинскому правительству, отметили в МИД.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
