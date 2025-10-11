Куба не знает о гражданах, участвующих в конфликте на Украине

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кубинские власти не располагают точной информацией о гражданах республики, участвующих в конфликте на Украине, никого из них не поддерживает государство, заявили в субботу в МИД страны.

"Кубинские власти не располагают точной информацией о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе участвовали или участвуют в военном столкновении в войсках обеих сторон. Однако неопровержим тот факт, что никто из этих граждан в своих действиях не располагает поддержкой, обещаниями или согласием со стороны кубинского государства", - говорится в сообщении, размещенном на сайта министерства.

За период с 2023 года по 2025 год на рассмотрение кубинских судов было представлено девять уголовных дел против 40 обвиняемых за преступление, состоящее в наемничестве, сообщили в МИД.

"В восьми случаях состоялись судебные заседания, из них по пяти уголовным делам был вынесен приговор 26 обвиняемым с назначением мер наказания от пяти до 14 лет лишения свободы. Три процесса находятся в ожидании приговора суда и одно дело находится в процессе назначения судебного разбирательства", - заявили в министерстве.