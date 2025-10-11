https://ria.ru/20251011/krym-2047703049.html
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы - РИА Новости, 11.10.2025
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы
Обвал скалы произошел в результате обильных осадков на тропе к гроту Голицына в Новом Свете в Крыму, проход к гроту закрыт, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 11.10.2025
республика крым
симферополь
происшествия
республика крым
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Обвал скалы произошел в результате обильных осадков на тропе к гроту Голицына в Новом Свете в Крыму, проход к гроту закрыт, сообщает минприроды региона.
"Уважаемые жители и гости Крыма
! В связи с сильным ливневым дождём на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошёл обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно" , - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Обвал вызван природными факторами — ливневыми дождями, проход к гроту временно закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий.
Тропа на скальной части горы Коба-Кая (Орел) в Новом свете – один из официальных пешеходных туристических маршрутов к гроту Голицына (иногда называемый гротом Шаляпина). Грот во времена производства первого российского шампанского князем Голицыным был превращён в винный погреб. Здесь сохранились выдолбленные в скале ниши, где хранились бутылки с шампанским.