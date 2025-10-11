Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/krym-2047703049.html
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы - РИА Новости, 11.10.2025
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы
Обвал скалы произошел в результате обильных осадков на тропе к гроту Голицына в Новом Свете в Крыму, проход к гроту закрыт, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:37:00+03:00
2025-10-11T15:37:00+03:00
республика крым
симферополь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047702548_0:161:960:701_1920x0_80_0_0_1c82623ec4ab172c49beb45f2b83f015.jpg
https://ria.ru/20251007/kashtan-2046953528.html
https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032243400.html
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047702548_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_af9eb1f5c8121a93abd4fa80cb71b8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, симферополь, происшествия
Республика Крым, Симферополь, Происшествия
В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы

В Крыму в гроте Голицына из-за ливней произошел обвал скалы

© Фото : Минприроды Крыма/TelegramОбвал на тропе Голицына в Новом Свете в Крыму
Обвал на тропе Голицына в Новом Свете в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Минприроды Крыма/Telegram
Обвал на тропе Голицына в Новом Свете в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Обвал скалы произошел в результате обильных осадков на тропе к гроту Голицына в Новом Свете в Крыму, проход к гроту закрыт, сообщает минприроды региона.
"Уважаемые жители и гости Крыма! В связи с сильным ливневым дождём на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в гроте произошёл обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно" , - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Каштаны - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Крыму срубили уникальный пятиствольный каштан
7 октября, 23:10
Обвал вызван природными факторами — ливневыми дождями, проход к гроту временно закрыт. Специалисты проводят оценку и работы по устранению последствий.
Тропа на скальной части горы Коба-Кая (Орел) в Новом свете – один из официальных пешеходных туристических маршрутов к гроту Голицына (иногда называемый гротом Шаляпина). Грот во времена производства первого российского шампанского князем Голицыным был превращён в винный погреб. Здесь сохранились выдолбленные в скале ниши, где хранились бутылки с шампанским.
Место обвала грунта в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта
29 июля, 22:56
 
Республика КрымСимферопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала