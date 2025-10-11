В Крыму в гроте Голицына произошел обвал скалы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Обвал скалы произошел в результате обильных осадков на тропе к гроту Голицына в Новом Свете в Крыму, проход к гроту закрыт, сообщает минприроды региона.

Тропа на скальной части горы Коба-Кая (Орел) в Новом свете – один из официальных пешеходных туристических маршрутов к гроту Голицына (иногда называемый гротом Шаляпина). Грот во времена производства первого российского шампанского князем Голицыным был превращён в винный погреб. Здесь сохранились выдолбленные в скале ниши, где хранились бутылки с шампанским.