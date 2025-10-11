https://ria.ru/20251011/krym-2047700599.html
В Крыму отменили авиационную опасность
2025-10-11T15:13:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
РИА Новости
2025
