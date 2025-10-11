Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили авиационную опасность - РИА Новости, 11.10.2025
15:13 11.10.2025
В Крыму отменили авиационную опасность
В Крыму отменили авиационную опасность
Авиационную опасность отменили в Крыму, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.10.2025
2025
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Авиационную опасность отменили в Крыму, сообщает МЧС России.
Опасность объявили в 14.46 в субботу. Предупреждение продлилось 15 минут.
"Экстренная информация: отбой авиационной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении в приложении министерства.
