Рынок криптовалюты обрушился примерно на десять миллиардов долларов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов, передает Bloomberg.
"Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около десяти миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля", — говорится в публикации.
За последние часы после слов президента США Дональда Трампа о новых мерах против Китая трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов.
Политик заявил, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин уже платит. Он объяснил это "агрессивной позицией" Китая в торговле.
При этом биткоин вслед за заявлением главы Белого дома подешевел на 12 процентов. По данным Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.