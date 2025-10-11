Рейтинг@Mail.ru
Рынок криптовалюты обрушился примерно на десять миллиардов долларов
04:16 11.10.2025 (обновлено: 09:22 11.10.2025)
Рынок криптовалюты обрушился примерно на десять миллиардов долларов
Рынок криптовалюты обрушился примерно на десять миллиардов долларов - РИА Новости, 11.10.2025
Рынок криптовалюты обрушился примерно на десять миллиардов долларов
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов, передает Bloomberg. РИА Новости, 11.10.2025
китай, сша, экономика, дональд трамп
Китай, США, Экономика, Дональд Трамп

Рынок криптовалюты обрушился примерно на десять миллиардов долларов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов, передает Bloomberg.
"Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около десяти миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля", — говорится в публикации.
За последние часы после слов президента США Дональда Трампа о новых мерах против Китая трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов.

Политик заявил, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин уже платит. Он объяснил это "агрессивной позицией" Китая в торговле.

При этом биткоин вслед за заявлением главы Белого дома подешевел на 12 процентов. По данным Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.
