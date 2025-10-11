Рейтинг@Mail.ru
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
04:16 11.10.2025 (обновлено: 06:00 11.10.2025)
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
Рынок криптовалюты за сутки потерял около десяти миллиардов долларов
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рынок криптовалюты за последние сутки потерял около десяти миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на данные биржевого агрегатора Coinglass.
"Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около десяти миллиардов долларов в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля", — пишет агентство.
В частности, за последние часы после слов президента США Дональда Трампа о новых мерах против Китая трейдеры ликвидировали позиции на сумму более семи миллиардов долларов.

С 1 ноября или раньше на товары из КНР введут 100-процентную пошлину вдобавок к уже имеющимся.

При этом биткоин вслед за заявлением хозяина Белого дома подешевел на 12 процентов. По данным Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
