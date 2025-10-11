Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля

"Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось", — пишет агентство.

Блумберг подчеркивает, что за час после заявления Трампа было ликвидировано более шести миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.