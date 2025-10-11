https://ria.ru/20251011/kriptovalyuta-2047643976.html
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
Обвал рынка криптовалюты после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая стал крупнейшим с начала апреля, передает агентство... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T00:48:00+03:00
2025-10-11T00:48:00+03:00
2025-10-11T10:30:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
пекин
в мире
Шесть миллиардов долларов за час. Обвал рынка криптовалюты