Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
00:48 11.10.2025 (обновлено: 10:30 11.10.2025)
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
китай
сша
дональд трамп
пекин
в мире
китай
сша
пекин
китай, сша, дональд трамп, пекин, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Пекин, В мире
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля

Шесть миллиардов долларов за час. Обвал рынка криптовалюты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Обвал рынка криптовалюты после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая стал крупнейшим с начала апреля, передает агентство Блумберг.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
"Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось", — пишет агентство.
Блумберг подчеркивает, что за час после заявления Трампа было ликвидировано более шести миллиардов долларов США на криптовалютных позициях.
КитайСШАДональд ТрампПекинВ мире
 
 
