Ким Чен Ын провел встречу с Дмитрием Медведевым

Глава "Единой России" выразил готовность "активно содействовать дальнейшему укреплению взаимодействия между партиями и странами".

Согласно сообщению агентства, стороны обсудили перспективы активизации контактов и сотрудничества между Трудовой партией Кореи и партией "Единая Россия", обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.