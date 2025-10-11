Военнослужащие специальных тактических войск КНДР на параде в Пхеньяне. 15 апреля 2017 года

СЕУЛ, 11 окт - РИА Новости. КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20" на военном параде, прошедшем на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, торжественный парад продемонстрировал миру "непоколебимую волю" армии и народа КНДР , единодушно поддерживающих дело партии.

Парад открыло выступление сводного военного оркестра, за которым последовали торжественные перестроения, барабанное шоу и церемония поднятия Государственного флага КНДР под гимн и артиллерийский салют из 21 залпа.

На трибуне присутствовали генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын , главы партий и правительств дружественных стран, представители зарубежных делегаций, ветераны и дипломаты.

В своем выступлении Ким Чен Ын тепло поприветствовал гостей и участников парада, выразив благодарность народу и армии. Он высоко оценил заслуги КНА, "которая защищала революцию ценой крови и жизни", и призвал военных прославлять честь армии и партии, быть готовыми "победить в любом бою".

"Наша армия должна еще энергичнее бороться за вечную победу КНДР и народа, за могущество и блестящую честь Корейской народной армии под руководством Трудовой партии Кореи", - заявил лидер страны.

Парадное шествие

По данным ЦТАК, первыми прошли символические колонны - "7-й антияпонский партизанский полк О Чжун Хыба", "Гвардейские части периода Отечественной освободительной войны", "105-я гвардейская Сеульская механизированная дивизия" и другие подразделения, символизирующие историю армии и её традиции верности вождю.

Затем последовали колонны гвардейских частей, кавалерии, охранных подразделений Центрального комитета партии и Государственного совета, войсковых групп, защищающих столицу и границы страны, бронетанковых и мотострелковых соединений, спецназа, разведывательных, десантных и горнострелковых частей.

Также маршем прошли колонны военно-морских и военно-воздушных сил, войск стратегического назначения и специальных операций, а также Академии национальной обороны, Военной академии имени Ким Ир Сена , Военно-политической академии имени Ким Чен Ира , Университета национальной обороны имени Ким Чен Ына и других военных училищ.

В заключительной части шествия по площади промаршировали представители министерства государственной безопасности, министерства общественной безопасности и Рабоче-крестьянского Красного ополчения, а также колонна Юной гвардии.

Парад вооружений

Как отмечает агентство, парад стал демонстрацией достижений КНДР в сфере обороны. Вслед за танками "Чхонма-20" и 155-миллиметровыми самоходными гаубицами прошли колонны новейших наступательных систем - реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, стратегических крылатых ракет большой дальности, комплексов с беспилотниками и ракет класса "земля-воздух".

Кульминацией стала демонстрация стратегических вооружений, включая ракеты с гиперзвуковыми боевыми частями и межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20".

"Когда, набивая дорогу, вышла на площадь колонна МБР "Хвасонпхо-20" - могущественнейшего ядерного стратегического вооружения стратегических вооруженных сил КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея", - приводит слова агентства ЦТАК.

Как подчеркивается, в новейших вооружениях отражены "дальновидная проницательность, решительные меры, стальные убеждения и самоотверженность" партии, которая для защиты достоинства и спокойствия КНДР и ее народа заложила фундамент оружейной промышленности и "принесла эпохальные чудеса" в области оборонной промышленности.