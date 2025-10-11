Рейтинг@Mail.ru
КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/kndr-2047659406.html
КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету - РИА Новости, 11.10.2025
КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20" на военном параде, прошедшем на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T06:06:00+03:00
2025-10-11T06:06:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
ким чен ын
ким ир сен
ким чен ир
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/13/1492371306_0:0:2543:1430_1920x0_80_0_0_3d71d54b27610b32b9586cf6ff72673c.jpg
https://ria.ru/20251010/parad-2047612212.html
https://ria.ru/20251010/kndr-2047420981.html
https://ria.ru/20251005/phenjan-2046448037.html
https://ria.ru/20250812/kndr-2034712864.html
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/13/1492371306_31:0:2543:1884_1920x0_80_0_0_bf13347d235631f2e62724e907c6f00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын, ким ир сен, ким чен ир, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Корейская народная армия
КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР представила МБР "Хвасонпхо-20" на военном параде в честь 80-летия ТПК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие специальных тактических войск КНДР на параде в Пхеньяне. 15 апреля 2017 года
Военнослужащие специальных тактических войск КНДР на параде в Пхеньяне. 15 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 11 окт - РИА Новости. КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20" на военном параде, прошедшем на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отмечает агентство, торжественный парад продемонстрировал миру "непоколебимую волю" армии и народа КНДР, единодушно поддерживающих дело партии.
Парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения КНДР с СВО
Вчера, 19:39
Парад открыло выступление сводного военного оркестра, за которым последовали торжественные перестроения, барабанное шоу и церемония поднятия Государственного флага КНДР под гимн и артиллерийский салют из 21 залпа.
На трибуне присутствовали генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, главы партий и правительств дружественных стран, представители зарубежных делегаций, ветераны и дипломаты.
В своем выступлении Ким Чен Ын тепло поприветствовал гостей и участников парада, выразив благодарность народу и армии. Он высоко оценил заслуги КНА, "которая защищала революцию ценой крови и жизни", и призвал военных прославлять честь армии и партии, быть готовыми "победить в любом бою".
"Наша армия должна еще энергичнее бороться за вечную победу КНДР и народа, за могущество и блестящую честь Корейской народной армии под руководством Трудовой партии Кореи", - заявил лидер страны.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
Вчера, 04:14

Парадное шествие

По данным ЦТАК, первыми прошли символические колонны - "7-й антияпонский партизанский полк О Чжун Хыба", "Гвардейские части периода Отечественной освободительной войны", "105-я гвардейская Сеульская механизированная дивизия" и другие подразделения, символизирующие историю армии и её традиции верности вождю.
Затем последовали колонны гвардейских частей, кавалерии, охранных подразделений Центрального комитета партии и Государственного совета, войсковых групп, защищающих столицу и границы страны, бронетанковых и мотострелковых соединений, спецназа, разведывательных, десантных и горнострелковых частей.
Также маршем прошли колонны военно-морских и военно-воздушных сил, войск стратегического назначения и специальных операций, а также Академии национальной обороны, Военной академии имени Ким Ир Сена, Военно-политической академии имени Ким Чен Ира, Университета национальной обороны имени Ким Чен Ына и других военных училищ.
В заключительной части шествия по площади промаршировали представители министерства государственной безопасности, министерства общественной безопасности и Рабоче-крестьянского Красного ополчения, а также колонна Юной гвардии.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне
5 октября, 05:53

Парад вооружений

Как отмечает агентство, парад стал демонстрацией достижений КНДР в сфере обороны. Вслед за танками "Чхонма-20" и 155-миллиметровыми самоходными гаубицами прошли колонны новейших наступательных систем - реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, стратегических крылатых ракет большой дальности, комплексов с беспилотниками и ракет класса "земля-воздух".
Кульминацией стала демонстрация стратегических вооружений, включая ракеты с гиперзвуковыми боевыми частями и межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20".
"Когда, набивая дорогу, вышла на площадь колонна МБР "Хвасонпхо-20" - могущественнейшего ядерного стратегического вооружения стратегических вооруженных сил КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея", - приводит слова агентства ЦТАК.
Как подчеркивается, в новейших вооружениях отражены "дальновидная проницательность, решительные меры, стальные убеждения и самоотверженность" партии, которая для защиты достоинства и спокойствия КНДР и ее народа заложила фундамент оружейной промышленности и "принесла эпохальные чудеса" в области оборонной промышленности.
Парад завершился праздничным салютом, озарившим ночное небо Пхеньяна. Как подчеркивает ЦТАК, военный парад в честь 80-летия ТПК "навсегда останется в истории" как событие, показавшее всему миру "бессмертное достоинство" и мощь КНДР, объединенной вокруг партии и Ким Чен Ына.
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе
12 августа, 07:27
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянКим Чен ЫнКим Ир СенКим Чен ИрКорейская народная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала