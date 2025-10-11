https://ria.ru/20251011/kndr--2047674719.html
Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын
Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын
Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной, страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Об этом он сказал на встрече с замглавы Совета безопасности РФ
, председателем партии "Единая Россия
" Дмитрием Медведевым
, которая состоялась в Пхеньяне
. Медведев во главе делегации "Единой России" посетил КНДР
для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. В ходе визита состоялась его встреча с лидером КНДР. Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".
"По поводу украинского вопроса позиция Корейской народно-демократической республики, как союзника России, остается ясной и последовательной. Мы в соответствии с духом договора, который заключен между двумя странами, будем всегда мощно поддерживать позицию правительства и народа России, которые устремлены устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности, а также территориальную целостность", - подчеркнул Ким Чен Ын
в ходе встречи.
"Мы высоко оцениваем то, что Российская Федерация всесторонне поддерживает справедливый выбор, а также усилия Корейской народно-демократической республики защитить обстановку безопасности государства", - добавил он.
Лидер страны отметил, что визит российской делегации в КНДР на празднование 80-летия создания ТПК имеет особое значение. По его словам, это является мощной поддержкой и помощью народу КНДР и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами и, в особенности, между правящими партиями.
"Пользуясь случаем, хочу выразить слова признательности моему самому близкому другу товарищу президенту (РФ) Путину. Всегда быть с Российской Федерацией, всегда близко находиться с Москвой
- это незыблемая воля и выбор правительства нашей республики", - подчеркнул Ким Чен Ын.