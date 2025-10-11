Рейтинг@Mail.ru
Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 11.10.2025
09:44 11.10.2025 (обновлено: 12:36 11.10.2025)
Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын
Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной, страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Об этом он сказал на встрече с замглавы Совета безопасности РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, которая состоялась в Пхеньяне. Медведев во главе делегации "Единой России" посетил КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. В ходе визита состоялась его встреча с лидером КНДР. Видеокадры беседы опубликованы на официальной странице зампреда Совбеза в соцсети "ВКонтакте".
"По поводу украинского вопроса позиция Корейской народно-демократической республики, как союзника России, остается ясной и последовательной. Мы в соответствии с духом договора, который заключен между двумя странами, будем всегда мощно поддерживать позицию правительства и народа России, которые устремлены устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности, а также территориальную целостность", - подчеркнул Ким Чен Ын в ходе встречи.
"Мы высоко оцениваем то, что Российская Федерация всесторонне поддерживает справедливый выбор, а также усилия Корейской народно-демократической республики защитить обстановку безопасности государства", - добавил он.
Дмитрий Медведев
Медведев высказался о позиции КНДР по СВО
08:38
Лидер страны отметил, что визит российской делегации в КНДР на празднование 80-летия создания ТПК имеет особое значение. По его словам, это является мощной поддержкой и помощью народу КНДР и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами и, в особенности, между правящими партиями.
"Пользуясь случаем, хочу выразить слова признательности моему самому близкому другу товарищу президенту (РФ) Путину. Всегда быть с Российской Федерацией, всегда близко находиться с Москвой - это незыблемая воля и выбор правительства нашей республики", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Дмитрий Медведев
Медведев назвал КНДР в числе друзей и партнеров России
Вчера, 19:11
 
Россия КНДР (Северная Корея) Пхеньян Ким Чен Ын Дмитрий Медведев Единая Россия В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
