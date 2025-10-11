Позиция КНДР по Украине остается последовательной, заявил Ким Чен Ын

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной, страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Мы высоко оцениваем то, что Российская Федерация всесторонне поддерживает справедливый выбор, а также усилия Корейской народно-демократической республики защитить обстановку безопасности государства", - добавил он.

Лидер страны отметил, что визит российской делегации в КНДР на празднование 80-летия создания ТПК имеет особое значение. По его словам, это является мощной поддержкой и помощью народу КНДР и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами и, в особенности, между правящими партиями.