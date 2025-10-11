https://ria.ru/20251011/kiton-2047734851.html
Умерла актриса Дайан Китон
Умерла актриса Дайан Китон - РИА Новости, 11.10.2025
Умерла актриса Дайан Китон
Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщил журнал... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:18:00+03:00
2025-10-11T22:18:00+03:00
2025-10-11T22:56:00+03:00
культура
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047734371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6a1fbe7e353431ac676570250e6971c9.jpg
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047734371_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f9553e1d3a09dc361675be3debabbfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Умерла актриса Дайан Китон
Актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет