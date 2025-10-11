Рейтинг@Mail.ru
22:18 11.10.2025 (обновлено: 22:56 11.10.2025)
Умерла актриса Дайан Китон
Умерла актриса Дайан Китон
Культура, США
Умерла актриса Дайан Китон

Актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

Актриса Дайан Китон
Актриса Дайан Китон. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщил журнал People.
"Умерла Дайан Китон. Ей было 79", — указано в материале.
Китон получила известность в 1970-х благодаря роли в фильме "Крестный отец", а также участию в целом ряде кинокартин режиссера Вуди Аллена.
Помимо "Окара", Китон дважды получала премию "Золотой глобус" — один раз за роль в "Энни Холл" и еще одну за роль в фильме "Любовь по правилам и без".
 
Культура
 
 
