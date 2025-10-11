https://ria.ru/20251011/kiev-2047687777.html
В Киеве нашли тело крупного криптопредпринимателя, сотрудничавшего с ГУР
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Киеве нашли тело одного из самых крупных украинских криптопредпринимателей Константина Ганича, пишет "Страна.ua".
"Возбуждено дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", — говорится в публикации со ссылкой на полицию.
Издание уточнило, что Ганич сталкивался с давлением местных силовиков, которые вымогали долю дохода от криптоопераций. Как пишет Mash
, из активов в 65 миллионов долларов, которыми он управлял, десять были от украинской разведки, его награждал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*.
По данным "Страны", до этого предприниматель рассказывал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей. Незадолго до смерти Ганич потерял из-за "недобросовестного партнера" почти полтора миллиона долларов, но в итоге вернул деньги инвесторам. Несмотря на это, ему стали поступать угрозы.
По одной из версий, Ганич сильно переживал из-за крупнейшего в истории обвала рынка криптовалюты в субботу.
Его спровоцировало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин уже платит. Он объяснил это "агрессивной позицией" Китая в торговле.
* Признан в России террористом и экстремистом.