ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что начнет освобождать заложников в понедельник утром.

« "Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено", — заявил представитель движения Осама Хамдан в интервью агентству Франс Пресс.

После возвращения заложников Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.