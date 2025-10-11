ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром

Рейтинг@Mail.ru
23:42 11.10.2025 (обновлено: 23:56 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/khamas-2047739822.html
хамас, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Флаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что начнет освобождать заложников в понедельник утром.
«
"Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено", — заявил представитель движения Осама Хамдан в интервью агентству Франс Пресс.
После возвращения заложников Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.
Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
Вчера, 23:04

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
Вчера, 08:00

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Уиткофф и Кушнер посетили митинг в поддержку заложников ХАМАС
Вчера, 20:41
 
ХАМАСИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
