Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, 42 года ожидающий казни в США, умер своей смертью - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 11.10.2025 (обновлено: 09:28 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/kazn-2047655866.html
Мужчина, 42 года ожидающий казни в США, умер своей смертью
Мужчина, 42 года ожидающий казни в США, умер своей смертью - РИА Новости, 11.10.2025
Мужчина, 42 года ожидающий казни в США, умер своей смертью
Американец Фред Синглтон, 42 года ожидающий казни на электрическом стуле, умер естественной смертью в тюремной больнице в возрасте 81 года, передает агентство... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T04:53:00+03:00
2025-10-11T09:28:00+03:00
в мире
южная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047672354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07ea9efc125adde26830b6fbe4729117.jpg
https://ria.ru/20251010/den-2047427975.html
https://ria.ru/20250926/ssha-2044455030.html
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047672354_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_379d88a8d5d2fb9569d5fa8d6ae2c74e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная каролина
В мире, Южная Каролина
Мужчина, 42 года ожидающий казни в США, умер своей смертью

В Южной Каролине приговоренный к казни на электрическом стуле умер своей смертью

© AP Photo / South Carolina Department of CorrectionsФред Синглтон
Фред Синглтон - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / South Carolina Department of Corrections
Фред Синглтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американец Фред Синглтон, 42 года ожидающий казни на электрическом стуле, умер естественной смертью в тюремной больнице в возрасте 81 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент исправительных учреждений Южной Каролины.
"Заключенный из Южной Каролины, который провел 42 года в камере смертников, умер естественной смертью в тюремной больнице", - пишет агентство.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
С 2020 года десять стран отменили смертную казнь
Вчера, 06:11
Отмечается, что мужчина был приговорен к казни еще в 1983 году за изнасилование, убийство и кражу.
Он был самым долгосидящим заключённым в камере смертников в штате из-за того, что суд постановил, что он не может быть казнен из-за проблем с психикой, которые не позволяли ему осознать грядущей казни. В частности, мужчина мог только отвечать "да" или "нет" на вопросы адвокатов. Тем не менее его нельзя было заставлять принимать лекарства для улучшения психического состояния только для того, чтобы казнить, поэтому смертный приговор был оставлен в силе на случай, если развитие в области психиатрии позволит ему выздороветь.
Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
26 сентября, 00:20
 
В миреЮжная Каролина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала