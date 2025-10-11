https://ria.ru/20251011/kaspersky--2047681092.html
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ - РИА Новости, 11.10.2025
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:47:00+03:00
2025-10-11T10:47:00+03:00
2025-10-11T10:47:00+03:00
лаборатория касперского
антон иванов
общество
СИРИУС, 11 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.
"Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis.
Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт.
Технический директор "Лаборатории Касперского
" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта.
"ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.