Рейтинг@Mail.ru
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/kaspersky--2047681092.html
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ - РИА Новости, 11.10.2025
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:47:00+03:00
2025-10-11T10:47:00+03:00
лаборатория касперского
антон иванов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html
https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047460742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаборатория касперского, антон иванов, общество
Лаборатория Касперского, Антон Иванов, Общество
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ

Мошенники или кибербезопасность: в Kaspersky рассказали, кому помогает ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 11 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.
"Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин высказался об использовании ИИ мошенниками
5 марта, 18:08
Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт.
Технический директор "Лаборатории Касперского" показал и другу сторону использования искусственного интеллекта.
"ИИ активно используют в своей работе и специалисты по информационной безопасности - в том числе для распознавания фишинговых страниц и писем. Так, например, технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых сайтах", - подчеркнул собеседник агентства.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россиян предупредили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты
Вчера, 10:49
 
Лаборатория КасперскогоАнтон ИвановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала