В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ

СИРИУС, 11 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается новым вещам, мошенники используют его, например, для автоматической генерации фишингового контента - сайтов, страниц, писем, однако им активно пользуются и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

"Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта. Однако ИИ активно используют и специалисты по кибербезопасности - для защиты от киберугроз", - сказал он на полях форума Finopolis.

Он отметил, что использование ИИ упрощает работу аферистам, поскольку есть готовый инструмент, который позволяет злоумышленникам автоматически сформировать фишинговое письмо и фишинговый сайт.

Технический директор " Лаборатории Касперского " показал и другу сторону использования искусственного интеллекта.