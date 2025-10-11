https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047716001.html
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры - РИА Новости, 11.10.2025
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры
Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, предложит приемлемого для всех кандидата в... РИА Новости, 11.10.2025
армения
россия
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры
Движение Карапетяна рассказало, какого кандидата предложит в премьеры Армении
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, предложит приемлемого для всех кандидата в премьер-министры республики, заявил в субботу журналистам координатор движения Нарек Карапетян.
"О кандидате в премьер-министры мы объявим во время заявления о создании политической силы. Уверяю, что кандидат будет приемлемым: многие, все одобрят его кандидатуру", - сказал он.
Говоря о возможности сотрудничества с представителями других политических сил, Карапетян отметил, что они готовы работать с "профессионалами с чистыми руками и богатым опытом".
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении
предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна
, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир
" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская