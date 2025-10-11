Рейтинг@Mail.ru
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047716001.html
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры - РИА Новости, 11.10.2025
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры
Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, предложит приемлемого для всех кандидата в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:13:00+03:00
2025-10-11T18:13:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047711616.html
https://ria.ru/20251006/armenija-2046628030.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры

Движение Карапетяна рассказало, какого кандидата предложит в премьеры Армении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, предложит приемлемого для всех кандидата в премьер-министры республики, заявил в субботу журналистам координатор движения Нарек Карапетян.
"О кандидате в премьер-министры мы объявим во время заявления о создании политической силы. Уверяю, что кандидат будет приемлемым: многие, все одобрят его кандидатуру", - сказал он.
Сторонники предпринимателя, владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна у здания суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
Вчера, 17:15
Говоря о возможности сотрудничества с представителями других политических сил, Карапетян отметил, что они готовы работать с "профессионалами с чистыми руками и богатым опытом".
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Карапетян пообещал превратить Ереван в комфортный мегаполис
6 октября, 13:33
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала