Движение Карапетяна пообещало предложить приемлемого кандидата в премьеры

ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, предложит приемлемого для всех кандидата в премьер-министры республики, заявил в субботу журналистам координатор движения Нарек Карапетян.

"О кандидате в премьер-министры мы объявим во время заявления о создании политической силы. Уверяю, что кандидат будет приемлемым: многие, все одобрят его кандидатуру", - сказал он.

Говоря о возможности сотрудничества с представителями других политических сил, Карапетян отметил, что они готовы работать с "профессионалами с чистыми руками и богатым опытом".

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.