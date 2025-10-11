Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении

ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Пять тысяч добровольцев за полтора месяца присоединились к движению "По-нашему" в Армении, созданному находящимся в стране под арестом предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил в субботу координатор движения Нарек Карапетян.

"У нас уже есть укомплектованная команда и конкретные результаты. За полтора месяца к движению "По-нашему" присоединились 5 тысяч добровольцев", — заявил Карапетян , выступая на отчетном собрании движения.

По его словам, каждый день сотни людей звонят, связываются через интернет, предлагают помощь. Карапетян считает, что если эти темпы сохранятся, то в ближайшие месяцы число членов движения достигнет десятков тысяч, что станет большим подспорьем для осуществления необратимых изменений в обществе.

"Команда молодая, и нам часто задают вопрос: в чем причина, что люди присоединяются к нам? Я могу сказать, что причина — это Самвел Карапетян, его имя, то доверие, которым он пользуется в народе", - сказал координатор движения.

Один из лидеров движения Алик Алексанян, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване состоится митинг в поддержку предпринимателя.

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.