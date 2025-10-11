Рейтинг@Mail.ru
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении - РИА Новости, 11.10.2025
14:21 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении - РИА Новости, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
Пять тысяч добровольцев за полтора месяца присоединились к движению "По-нашему" в Армении, созданному находящимся в стране под арестом предпринимателем Самвелом РИА Новости, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении

Пять тысяч человек присоединились к движению Карапетяна за полтора месяца

ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Пять тысяч добровольцев за полтора месяца присоединились к движению "По-нашему" в Армении, созданному находящимся в стране под арестом предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил в субботу координатор движения Нарек Карапетян.
"У нас уже есть укомплектованная команда и конкретные результаты. За полтора месяца к движению "По-нашему" присоединились 5 тысяч добровольцев", — заявил Карапетян, выступая на отчетном собрании движения.
По его словам, каждый день сотни людей звонят, связываются через интернет, предлагают помощь. Карапетян считает, что если эти темпы сохранятся, то в ближайшие месяцы число членов движения достигнет десятков тысяч, что станет большим подспорьем для осуществления необратимых изменений в обществе.
"Команда молодая, и нам часто задают вопрос: в чем причина, что люди присоединяются к нам? Я могу сказать, что причина — это Самвел Карапетян, его имя, то доверие, которым он пользуется в народе", - сказал координатор движения.
Один из лидеров движения Алик Алексанян, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване состоится митинг в поддержку предпринимателя.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
