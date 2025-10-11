У берегов Камчатки зафиксировали 15 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт – РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 4,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Пятнадцать афтершоков магнитудой до 4,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 7 афтершоков магнитудой до 5,8, из них два ощущаемых.

"За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,4. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.