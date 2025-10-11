Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото

© AP Photo / Leo Correa Дым на месте израильского удара на юге Ливана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израиль на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанес удары по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру " Хезболлы " на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения", — говорится в Telegram-канале армии.

В 12:00 пятницы вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

По данным канала Al-Mayadeen, в результате налета погиб человек, еще несколько пострадали.

Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение суверенитета со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.

При этом израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.