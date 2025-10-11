Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб

БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по району между населенным пунктами Мусейлих и Наджария, в результате один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает ливанский телеканал Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по району между населенным пунктами Мусейлих и Наджария, в результате один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen

"Один человек погиб и несколько получили ранения в результате последних израильских авиаударов между Мусейлих и Наджария", - информирует телеканал.

По данным телеканала, удары были нанесены в том числе по строительной технике технике (бульдозеры и экскаваторы).

Армия Израиля в свою очередь заявила, что удары ВВС были сосредоточены на инфраструктуре движения " Хезболлах ", в том числе инженерной технике, которая была задействована в восстановительных работах сооружений принадлежащих движению.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана , несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.