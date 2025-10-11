Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб - РИА Новости, 11.10.2025
06:24 11.10.2025
Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб
в мире
израиль
ливан
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по району между населенным пунктами Мусейлих и Наджария, в результате один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Один человек погиб и несколько получили ранения в результате последних израильских авиаударов между Мусейлих и Наджария", - информирует телеканал.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник
3 октября, 08:54
По данным телеканала, удары были нанесены в том числе по строительной технике технике (бульдозеры и экскаваторы).
Армия Израиля в свою очередь заявила, что удары ВВС были сосредоточены на инфраструктуре движения "Хезболлах", в том числе инженерной технике, которая была задействована в восстановительных работах сооружений принадлежащих движению.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
04:22
 
В миреИзраильЛиванХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
