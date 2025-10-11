https://ria.ru/20251011/izrail-2047660457.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб
Израильские ВВС нанесли серию ударов на юге Ливана, один человек погиб
в мире
израиль
ливан
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
ливан
БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости.
Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по району между населенным пунктами Мусейлих и Наджария, в результате один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen
.
"Один человек погиб и несколько получили ранения в результате последних израильских авиаударов между Мусейлих и Наджария", - информирует телеканал.
По данным телеканала, удары были нанесены в том числе по строительной технике технике (бульдозеры и экскаваторы).
Армия Израиля
в свою очередь заявила, что удары ВВС были сосредоточены на инфраструктуре движения "Хезболлах
", в том числе инженерной технике, которая была задействована в восстановительных работах сооружений принадлежащих движению.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана
, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.