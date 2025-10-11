Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
04:22 11.10.2025 (обновлено: 07:09 11.10.2025)
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Дым на месте израильского удара на юге Ливана
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщается в Telegram-канале армии.

В 12:00 пятницы вступило в силу соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения", — говорится в публикации.
По данным канала Al-Mayadeen, в результате налета погиб один человек и еще несколько пострадали.
Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение его суверенитета со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.
При этом израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и руководящему составу ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат атаки для ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
