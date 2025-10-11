Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщается в на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщается в Telegram-канале армии.

В 12:00 пятницы вступило в силу соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру " Хезболлах " на юге Ливана , где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения", — говорится в публикации.

По данным канала Al-Mayadeen, в результате налета погиб один человек и еще несколько пострадали.

Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение его суверенитета со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.

При этом израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.