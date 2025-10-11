https://ria.ru/20251011/izrail-2047654512.html
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщается в... РИА Новости, 11.10.2025
В мире, Ливан, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ
на фоне обсуждаемого перемирия в секторе Газа нанесла удары по инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщается в Telegram-канале
армии.
В 12:00 пятницы вступило в силу соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру "Хезболлах
" на юге Ливана
, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения", — говорится в публикации.
По данным канала Al-Mayadeen, в результате налета погиб один человек и еще несколько пострадали.
Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение его суверенитета со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.
При этом израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и руководящему составу ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат атаки для ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.