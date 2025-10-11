Рейтинг@Mail.ru
Группу военных из США разместят на авиабазе Хацор в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/izrail-2047648290.html
Группу военных из США разместят на авиабазе Хацор в Израиле, пишут СМИ
Группу военных из США разместят на авиабазе Хацор в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
Группу военных из США разместят на авиабазе Хацор в Израиле, пишут СМИ
Оперативная группа американских военных будет размещена на авиабазе Хацор в Израиле для наблюдения за прекращением огня в секторе Газа, сообщает журналист... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T02:31:00+03:00
2025-10-11T02:31:00+03:00
в мире
израиль
сша
ашдод
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975360902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5438c15fe724c21e642288c9a0d7763a.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047617560.html
https://ria.ru/20251010/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
ашдод
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975360902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8991508f777e1866db5060d4dfcff601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ашдод, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Ашдод, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Группу военных из США разместят на авиабазе Хацор в Израиле, пишут СМИ

Axios: группу военных США разместят для наблюдения за перемирием на базе Хацор

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Оперативная группа американских военных будет размещена на авиабазе Хацор в Израиле для наблюдения за прекращением огня в секторе Газа, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на израильский источник.
"Высокопоставленный израильский чиновник сообщил мне, что военная оперативная группа США по наблюдению за прекращением огня в секторе Газа будет размещена на авиабазе Хацор недалеко от города Ашдод в Израиле", - написал Равид.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа
Вчера, 20:08
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШААшдодДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала