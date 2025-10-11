Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт

ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Иран после беседы президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху получил от российской стороны сообщение Израиля о том, что Тель-Авив не заинтересован в возобновлении конфликта с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.