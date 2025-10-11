Рейтинг@Mail.ru
Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/iran-2047739090.html
Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт
Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт - РИА Новости, 11.10.2025
Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт
Иран после беседы президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху получил от российской стороны сообщение Израиля о том, что... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:23:00+03:00
2025-10-11T23:23:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046720052.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, аббас аракчи
В мире, Иран, Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи
Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт

В МИД Ирана рассказали, какое сообщение от Израиля передала российская сторона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Иран после беседы президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху получил от российской стороны сообщение Израиля о том, что Тель-Авив не заинтересован в возобновлении конфликта с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование с Ираном и не заинтересован в конфронтации с ним.
"Да, (мы подтверждаем - ред.) сообщение, переданное Россией... Три-четыре дня назад между (премьер-министром Израиля - ред.) Нетаньяху и господином Путиным состоялся разговор. На следующее утро нашего посла пригласили в администрацию президента (России - ред.) и сообщили ему... со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном", - сказал министр в прямом эфире иранского гостелевидения.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы
6 октября, 20:46
 
В миреИранРоссияИзраильВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала