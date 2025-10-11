Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт

ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Иран после беседы президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху получил от российской стороны сообщение Израиля о том, что Тель-Авив не заинтересован в возобновлении конфликта с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование с Ираном и не заинтересован в конфронтации с ним.
"Да, (мы подтверждаем - ред.) сообщение, переданное Россией... Три-четыре дня назад между (премьер-министром Израиля - ред.) Нетаньяху и господином Путиным состоялся разговор. На следующее утро нашего посла пригласили в администрацию президента (России - ред.) и сообщили ему... со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном", - сказал министр в прямом эфире иранского гостелевидения.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.