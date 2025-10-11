Рейтинг@Mail.ru
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи
22:23 11.10.2025
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем, заявил в субботу вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.10.2025
В мире, Иран, Израиль, Аббас Аракчи
Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи

Аракчи: Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем, заявил в субботу вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Этого никогда не произойдет", - сказал министр в эфире иранского телевидения, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что позиция Ирана была абсолютно ясна с самого начала заключения Авраамовых соглашений – они несовместимы с идеалами Ирана.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
