Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 11.10.2025
22:02 11.10.2025 (обновлено: 22:56 11.10.2025)
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 окт — РИА Новости. Иран прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отложил выполнение соглашения с ним, заключенное в Египте, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.
"Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы", — сказал он в прямом эфире иранского телевидения.

Министр отметил, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сначала будет рассмотрен Высшим советом национальной безопасности Ирана (ВСНБ).

Аракчи ранее отмечал, что каирское соглашение с МАГАТЭ, заключенное 9 сентября и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана, будет считаться отмененным с учетом введения санкций со стороны ООН.

Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) в 2015 году. После этого Совет безопасности всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций против Тегерана, из-за чего рестрикции вновь вступили в силу с 28 сентября.
Россия, как и Исламская Республика Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали другие страны не следовать выполнению резолюций.
Рестрикции предполагают запрет на поставку в Тегеран технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, передачу ему тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, а также заморозку зарубежных иранских активов.
