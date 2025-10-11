Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 11 окт — РИА Новости. Иран прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отложил выполнение соглашения с ним, заключенное в Египте, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.
"Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы", — сказал он в прямом эфире иранского телевидения.
Министр отметил, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сначала будет рассмотрен Высшим советом национальной безопасности Ирана (ВСНБ).
Аракчи ранее отмечал, что каирское соглашение с МАГАТЭ, заключенное 9 сентября и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана, будет считаться отмененным с учетом введения санкций со стороны ООН.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) в 2015 году. После этого Совет безопасности всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций против Тегерана, из-за чего рестрикции вновь вступили в силу с 28 сентября.
Рестрикции предполагают запрет на поставку в Тегеран технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, передачу ему тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, а также заморозку зарубежных иранских активов.
