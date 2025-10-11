https://ria.ru/20251011/intsident-2047724440.html
На Украине поймали женщину с миллионом долларов
Девушка попыталась незаконно вывезти с Украины в Румынию почти миллион долларов наличными, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
В мире, Украина, Румыния, США, Mercedes
Украинку задержали на границе при попытке вывезти $1 млн наличными. Подробности