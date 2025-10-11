Рейтинг@Mail.ru
На Украине поймали женщину с миллионом долларов - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/intsident-2047724440.html
На Украине поймали женщину с миллионом долларов
На Украине поймали женщину с миллионом долларов - РИА Новости, 11.10.2025
На Украине поймали женщину с миллионом долларов
Девушка попыталась незаконно вывезти с Украины в Румынию почти миллион долларов наличными, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T19:56:00+03:00
2025-10-11T19:56:00+03:00
в мире
украина
румыния
сша
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
https://ria.ru/20251007/zelenskij-2046950005.html
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045515743.html
украина
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, сша, mercedes
В мире, Украина, Румыния, США, Mercedes
На Украине поймали женщину с миллионом долларов

Украинку задержали на границе при попытке вывезти $1 млн наличными. Подробности

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Девушка попыталась незаконно вывезти с Украины в Румынию почти миллион долларов наличными, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram-канале.
"В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 970 тысяч долларов США, спрятанных под капотом Mercedes E 55 AMG", — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк
7 октября, 22:30
Гражданка Украины 1990 года рождения пыталась вывезти незадекларированные средства. Для этого в моторном отсеке автомобиля был оборудован специальный тайник, в котором нашли 38 пакетов и 7 свертков с наличными.
Деньги были изъяты, возбуждено уголовное дело.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют
30 сентября, 21:24
 
В миреУкраинаРумынияСШАMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала