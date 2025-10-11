Выжившая после покушения подала новый иск к директору частной школы

Обвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы. Архивное фото

Обвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Обвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пострадавшая Светлана Хананашвили подала новый иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которая организовала покушения на нее, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирован иск Хананашвили С.М. Судебное заседание назначено на 19 ноября 2025 года", - сказано в данных.

Ответчиками указаны Маслова и второй фигурант дела Николай Фролов. Сумма исковых требований не сообщается.

Ранее Хананашвили подавала аналогичный иск в суд, в числе ответчиков также значилась третья обвиняемая Ирина Погарченко. Однако суд оставил заявление без рассмотрения с формулировкой, что в производстве суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Гагаринский суд Москвы 23 апреля прошлого года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Гособвинение просило для женщины 11 лет колонии. Фролову, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, прокурор потребовал 7 лет, пособнице Ирине Погарченко - 6 лет. В итоге, тогда Фролова осудили на 5 лет, Погарченко получила 4,5 года колонии.

Позже Московский городской суд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову на 2 года, а Погарченко - на 1,5.

Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор.

По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.