Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что движение благодарно президенту США Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.
"Что касается Тони Блэра, к сожалению, у нас, палестинцев, арабов и мусульман, а также, возможно, и у других людей во всем мире, остались плохие воспоминания о нем... Мы до сих пор помним его роль в убийствах, приведших к гибели тысяч и миллионов невинных мирных жителей в Афганистане и Ираке, - добавил Наим.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
