Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
05:27 11.10.2025
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что движение благодарно президенту США Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликта... РИА Новости, 11.10.2025
2025
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что движение благодарно президенту США Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.
"Без личного вмешательства президента Трампа я не думаю, что война бы дошла до конца. Поэтому да, мы благодарим президента Трампа за его личные усилия по вмешательству и оказанию давления на Израиль с целью положить конец этой бойне", - заявил Наим в интервью телеканалу Sky News.
В то же время представитель ХАМАС заявил, что недоволен планами, согласно которым экс-премьер Британии Тони Блэр будет участвовать в надзоре за послевоенным будущим региона.
"Что касается Тони Блэра, к сожалению, у нас, палестинцев, арабов и мусульман, а также, возможно, и у других людей во всем мире, остались плохие воспоминания о нем... Мы до сих пор помним его роль в убийствах, приведших к гибели тысяч и миллионов невинных мирных жителей в Афганистане и Ираке, - добавил Наим.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
