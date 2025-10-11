Врач назвал первые симптомы гриппа

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболевание гриппом чаще всего развивается внезапно, но в редких случаях за 1-3 дня могут появляться легкая слабость, першение в горле или насморк, при этом без своевременной вакцинации от гриппа даже человек с крепким иммунитетом может заболеть и заработать тяжелые осложнения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Заболевание гриппом чаще всего развивается внезапно - появляется высокая температура, головная боль, слабость, озноб. Но в редких случаях за 1-3 дня могут появляться легкая слабость, першение в горле или насморк", - рассказал РИА Новости Тяжельников.

По его словам, факторами риска могут быть контакт с инфицированным, потому что грипп передается воздушно-капельным путем или через поверхности. Немаловажную роль играет и иммунитет - все то, что его ослабляет: стресс, недосып, неправильное питание, дефицит витаминов приводят к повышенному риску заболеть гриппом.