На Западе раскрыли, что США и Британия сделали у границ России

Западные страны за последнее время несколько раз заявляли об обнаружении беспилотников в их воздушном пространстве, при этом бездоказательно обвиняя в этом России. В то же время в части этих случаев позднее выяснилось, что россияне не были причастны к инцидентам, а в одном из них виновником оказался украинец.