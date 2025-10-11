Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что США и Британия сделали у границ России - РИА Новости, 11.10.2025
15:47 11.10.2025 (обновлено: 20:07 11.10.2025)
На Западе раскрыли, что США и Британия сделали у границ России
в мире, россия, сша, нато, великобритания
В мире, Россия, США, НАТО, Великобритания
На Западе раскрыли, что США и Британия сделали у границ России

Британские самолеты провели патрулирование у границ России. Подробности

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing AirseekerСамолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британия и США провели воздушную операцию у границ России, пишет Reuters.

"Два самолета Королевских ВВС ранее на этой неделе вместе с силами США и НАТО совершили 12-часовую миссию по патрулированию границы России на фоне серии недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО", — говорится в публикации.
Удар оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России
Вчера, 09:12

Западные страны за последнее время несколько раз заявляли об обнаружении беспилотников в их воздушном пространстве, при этом бездоказательно обвиняя в этом России. В то же время в части этих случаев позднее выяснилось, что россияне не были причастны к инцидентам, а в одном из них виновником оказался украинец.

В статье сообщается, что в четверг разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon вылетели из Арктического региона мимо Белоруссии и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России
Вчера, 08:22
 
