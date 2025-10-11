На Западе раскрыли, что США и Британия сделали у границ России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британия и США провели воздушную операцию у границ России, пишет Reuters.
"Два самолета Королевских ВВС ранее на этой неделе вместе с силами США и НАТО совершили 12-часовую миссию по патрулированию границы России на фоне серии недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО", — говорится в публикации.
Западные страны за последнее время несколько раз заявляли об обнаружении беспилотников в их воздушном пространстве, при этом бездоказательно обвиняя в этом России. В то же время в части этих случаев позднее выяснилось, что россияне не были причастны к инцидентам, а в одном из них виновником оказался украинец.
В статье сообщается, что в четверг разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon вылетели из Арктического региона мимо Белоруссии и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.